Los monotributistas ya tienen fecha límite para cumplir con una de sus principales obligaciones fiscales del mes: el pago correspondiente a marzo 2026 vence mañana para todas las terminaciones de CUIT.

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El importe a abonar varía según la categoría de cada contribuyente, ya que desde febrero rigen nuevos valores actualizados tras la recategorización semestral. Esta actualización implicó un incremento cercano al 14% tanto en las cuotas mensuales como en los topes de facturación.

La cuota del monotributo incluye tres componentes: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. Todos estos conceptos se abonan en un único pago mensual, que debe realizarse de forma electrónica.

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Según el esquema vigente, cada contribuyente debe pagar el monto correspondiente a su categoría, que depende de sus ingresos, consumo y otros parámetros. En caso de no haber realizado cambios en la recategorización de febrero, se mantiene el mismo nivel con los nuevos valores ajustados.

El pago puede efectuarse a través de homebanking, débito automático, tarjeta de crédito o mediante Volante Electrónico de Pago (VEP). Mantener la cuota al día es clave para evitar intereses y posibles sanciones dentro del régimen.

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Con este vencimiento, ARCA continúa con el calendario fiscal del año, en un contexto de actualización de montos que impacta directamente en millones de pequeños contribuyentes en todo el país.

Así quedan los montos finales a pagar por mes según cada categoría:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes)

