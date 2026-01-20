En el marco del Campamento Rover Moot Nacional, la Secretaría de Salud de General Pueyrredon, lleva adelante una semana de acciones solidarias junto a Scouts de Argentina en el CAPS La Peregrina, ubicado en la Ruta 226, kilómetro 17.

Las actividades comenzaron el sábado y se extenderán hasta este viernes 23 de enero. Los trabajos incluyen pintura, mantenimiento general, acondicionamiento de techos, paredes y estanterías, además de tareas de paisajismo, con el objetivo de mejorar las condiciones del Centro de Atención Primaria de la Salud para los vecinos de la zona.

Como reconocimiento al trabajo voluntario, la Secretaría de Salud brinda capacitaciones a los participantes del campamento, entre ellas Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Primeros Auxilios, charlas de concientización sobre dengue y Educación Sexual Integral (ESI). También participa el Móvil Odontológico y se despliega el dispositivo Salud en tu Barrio, con vacunación, testeos y controles de signos vitales.

La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, destacó la iniciativa y agradeció “a los Scouts de Argentina por elegir nuestra ciudad para este importante evento nacional y por su permanente vocación de servicio”. Además, remarcó que “este trabajo en el CAPS es íntegramente para que puedan utilizarlo los vecinos de la zona y acompañar el trabajo del equipo de salud”.

Las acciones se complementan con proyectos de voluntariado en distintos barrios de Mar del Plata, en línea con el lema scout “dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos”, y buscan brindar herramientas concretas para actuar ante emergencias y promover el cuidado de la salud en las comunidades.

El CAPS La Peregrina cuenta con enfermería las 24 horas, vacunación de calendario todos los días de 8 a 18 y atención médica, pediátrica, odontológica, psicológica y social en distintos horarios. Los vecinos pueden consultar el detalle completo de servicios y especialidades en el sitio oficial del Municipio.