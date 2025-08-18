Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y, además de mantener la base de campeones del mundo, sorprendió con la inclusión de futbolistas que no son habituales en sus citaciones. En el arco, la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a ser una garantía y ratifica la confianza del cuerpo técnico en el marplatense como pieza clave del seleccionado.

Entre las novedades más destacadas aparecen Julio Soler, actualmente en el Bournemouth de la Premier League, Alan Varela, mediocampista del Porto surgido en Boca, y José Manuel López, delantero de gran actualidad en Palmeiras. Los tres tendrán la oportunidad de mostrarse en un contexto competitivo y de enorme exigencia.

Además, la nómina incluye jóvenes valores como Nicolás Paz, Claudio “Diablito” Echeverri y Franco Mastantuono, quienes comienzan a ganarse un lugar en la consideración. En paralelo, se concretan regresos importantes como los de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ausentes en convocatorias anteriores por distintas lesiones.

Por supuesto que, ya recuperado de su lesión, se encuentra Lionel Messi que tuvo un gran regreso con Inter Miami anotando un gol y brindando una asistencia de taco para Luis Suárez.

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela el jueves 4 de septiembre en condición de local, a las 20:30, y visitará a Ecuador el martes 9 de septiembre desde las 20:00. Con una mezcla de experiencia y renovación, Scaloni empieza a moldear el grupo que buscará defender la corona mundialista en la clasificación sudamericana.

La lista de pre-selección de Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias.