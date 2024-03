Desde su salida a préstamo de Juventus, el marplatense Matías Soulé crece a pasos agigantados. En Frosinone, también de la Serie A, encontró su lugar y ya lleva ocho tantos y una asistencia en la corriente temporada.

Su nivel lo llevó a que el entrenador Luciano Spaletti ponga los ojos sobre el ex Argentinos del Sud y Kimberley para que represente a la Selección Italiana, como sucedió con Mateo Retegui, pero Soulé lo tiene claro y rechazó la opción.

"Hablé con Spalletti, le dije la verdad, que me sentía argentino. Le di las gracias porque me quería, luego hablé también con Walter Samuel, quien me dijo que me habían convocado provisionalmente. Estoy esperando a Argentina, no sé si llegará ahora o más tarde, pero soy argentino, nací allá y mi corazón siempre dice Argentina", había declarado en diálogo con el medio Sport Mediaset.

Y el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, piensa igual que el DT de la "Azzurra". Aunque aún no tuvo oportunidades en la mayor, y sí en el Mundial sub 20 bajo las órdenes de Javier Mascherano, el técnico campeón del mundo en Qatar no puso en duda su futuro con la "Albiceleste".

“Son el presente y el futuro porque les está yendo bien y merecen una convocatoria. Nunca llamé a Soulé, pero él eligió jugar con Argentina y puede formar parte del grupo en cualquier momento”, comentó el entrenador sobre el marplatense, además de referirse a la situación de Valentín Carboni, otro argentino en la Serie A.

Según La Gazzetta dello Sport, Newcastle y Crystal Palace piensan reforzarse con vistas al próximo mercado de pases y uno de los principales apuntados es el extremo de apenas 20 años, que en el último semestre logró tener mucho más protagonismo y demostrar su capacidad para sacarse rivales con una gambeta o definir en el área como un artillero letal.