La ista de Scaloni para el amistoso ante Guatemala

La Albiceleste iniciará una semana de entrenamientos en el país que tendrá su punto cúlmine el 31 de marzo, cuando dispute un amistoso frente a Selección de Guatemala en La Bombonera.

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Entre las principales sorpresas aparecen el defensor Tomás Palacios y el lateral Gabriel Rojas, dos nombres que irrumpen en la consideración del cuerpo técnico. A ellos se suman futbolistas que ya habían tenido convocatorias previas pero ahora reciben un nuevo respaldo pensando en el futuro inmediato, como Valentín Barco, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y José López.

Sin embargo, la lista también deja tela para cortar en cuanto a ausencias. No fueron incluidos Joaquín Panichelli (uno de los goleadores destacados de la Ligue 1), ni el juvenil del Real Madrid Franco Mastantuono, ni el extremo del Chelsea, Alejandro Garnacho.

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En paralelo, las lesiones obligaron a preservar a piezas importantes como Lautaro Martínez y Lisandro Martínez, quienes arrastran molestias musculares. A esta lista de bajas se suman Giovani Lo Celso, en plena recuperación, y Paulo Dybala, afectado por un problema en la rodilla.

Con una última ventana de amistosos prevista entre el 1 y el 9 de junio, el margen de prueba comienza a achicarse. Para entonces, Scaloni deberá presentar prácticamente la nómina definitiva de 26 jugadores que viajarán al Mundial, cuya fecha límite de entrega sería el 1 de junio, mientras que una prelista ampliada podría definirse el 11 de mayo, a la espera de confirmación oficial por parte de FIFA.

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De esta manera, Argentina entra en la recta final de preparación con una lista que combina apuestas, regresos y ausencias de peso, en la antesala de una nueva ilusión mundialista.



