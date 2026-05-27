Lionel Scaloni confirmó que no tiene aún definida la lista de los 26 convocados ya que “Nos tomamos el tiempo para decidir, son estos”, señaló el entrenador argentino.

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Durante la conferencia, Scaloni también habló sobre las críticas y el reconocimiento que recibe el equipo. “El halago te gusta, pero si llegan las críticas hay que tener un equilibrio y saber que las cosas se hacen bien”, expresó.

En relación a los amistosos previos al Mundial, el DT adelantó que la idea será cuidar físicamente a los futbolistas titulares. “Lo que vamos a hacer es no arriesgar a ninguno de los titulares. Haríamos un mix entre los dos partidos para que lleguen con rodaje, pero sin arriesgar a nadie”, explicó, y remarcó que “todos son importantes realmente”.

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Scaloni también destacó la importancia humana dentro del grupo y dejó una reflexión sobre los valores. “Si vos sos buen tipo, todo lo demás queda en un papel secundario”, sostuvo.

Al hablar sobre su cuerpo técnico, contó cómo es la dinámica interna en la toma de decisiones. “Ellos ya me conocen. Cuando yo estoy convencido, ellos se ponen a convencerme más. Cuando ya tengo tomada la decisión, aunque no estén tan de acuerdo, saben que si yo lo estoy, confían”, relató.

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Por otro lado, minimizó el peso de los números y las estadísticas alrededor del ciclo de la Selección. “No le doy importancia a las estadísticas, lo importante es que la gente se sienta identificada con la Selección”, afirmó.

Sobre el desafío deportivo, Scaloni reconoció la dificultad del grupo que le tocará afrontar a Argentina en la Copa del Mundo. “Es un grupo complicado, pasarlo será importante y después lo que toque, tocará. Hay que afrontar lo que venga”, indicó.

En el cierre, dejó un emotivo mensaje para los hinchas argentinos y destacó el compromiso del plantel con la camiseta nacional. “Más allá de que yo soy el entrenador, soy un hincha más puesto ahí. El jugador no viene a jugar a la Selección por plata, sino por representar a todos”, expresó.

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Y concluyó: “Ojalá que cuando termine sea todo positivo y, si no es así, que sepan que dimos todo. Eso es lo más importante”