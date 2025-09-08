En la previa del último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que dejó varios conceptos sobre el presente y futuro de la Selección Argentina. El encuentro ante Ecuador se disputará mañana a las 20 horas en condición de visitante.

El entrenador reafirmó que la Albiceleste ya tiene delineado gran parte del grupo que dirá presente en la Copa del Mundo: “Tenemos una base para el Mundial, ya todos lo saben. No saldrá mucho de ahí”, expresó aunque es un tema que lo pone incómodo cada vez que le preguntan.

Al mismo tiempo, valoró la jerarquía del rival de turno: “Vamos a jugar contra una selección que hace tiempo viene haciendo las cosas muy bien. Es una de las selecciones más importantes en Sudamérica y el mundo. Tiene buenos jugadores y es una buena prueba para nosotros”.

Scaloni también confirmó que habrá modificaciones en el equipo inicial para dar rodaje a futbolistas que no tuvieron demasiada participación: “Creemos que es importante ver otros jugadores en el partido de mañana. La idea es hacer algunos cambios porque creo que los que jugaron menos merecen tener minutos en cancha”. Los dos cambios obligados serán las ausencias de Lionel Messi y “Cuti” Romero (acumulación de amarillas).

El técnico ponderó además la irrupción de nuevos valores: “En este último tiempo aparecieron jugadores jóvenes que nos pueden dar diferentes opciones. La identidad del equipo es siempre la misma, juegue quien juegue”.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia estuvo ligado a Nicolás Otamendi, que mañana portará la cinta de capitán: “Nicolás Otamendi representa mucho para nosotros. Nos dio una mano enorme durante todo este tiempo. Es un jugador importantísimo y será muy recordado por todo lo que le dio a la Selección Argentina. Mañana será el capitán”.

Por último, Scaloni resumió la esencia del equipo: “Nosotros jugamos por el país y para que la gente se sienta identificada”.