Un jardín de infantes ubicado en la localidad de Longchamps, en el Gran Buenos Aires, sufrió un vandálico hecho durante el fin de semana: fue saqueado y prendido fuego. Ocurrió en las instalaciones del colegio privado Jardín del Sur, ubicado sobre la calle Sarmiento 180.

El complejo educativo consta de tres edificios donde funciona el jardín de infantes, la escuela primaria y la secundaria. La zona vandalizada fue la del jardín de infantes donde se robaron equipos de música, proyectores y algunas computadoras y luego fue incendiado. La destrucción de ese edificio es casi total.

Según confirmó Perpetuo Lentijo, representante de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), la destrucción del sector del jardín es casi total.

"Ya no respetan siquiera el trabajo de los chicos. Saquearon y quemaron todo -confirmó-. Esto ocurrió anoche (por este este sábado). Dejaron a casi 200 chicos sin poder continuar con su escolaridad. Los docentes están desesperados porque se perdieron los trabajos de todo el año de los chicos", confirmó el representante de la asociación educativa.

"Todavía bien no sabemos qué es lo que se robaron porque prendieron fuego el lugar. Allí había equipos de música, proyectores y algunas computadoras. Sabemos que fue robo porque en la calle encontramos cables tirados de los proyectores y hasta controles remoto que se les cayó en el apuro de escapar. Hasta una bufanda colgada del alambrado que tenemos a tres metros de altura", detalló Pablo Bologna, representante legal del complejo educativo.

El representante se mostró dolido "por perder el trabajo de todo el año de los más chicos", pero aseguró que las clases para ellos no se verá interrumpida. "El edificio quedó semi destruido y con peligro de derrumbe, pero hasta que no esté la orden judicial de que podemos entrar no lo vamos a hacer. Los chicos serán trasladados a los otros edificios para que no pierden actividad hasta ver qué se puede hacer con el que vandalizaron", confirmó.

Y agregó: "Los chicos van a seguir teniendo clases. De una u otra forma lo vamos a solucionar. Sobre el edificio que quemaron tenemos que ver en qué situación queda. Si hay que demolerlo en su totalidad o si alguna estructura que quedó en pie sirve. Hay que verlo. Pero en este momento, todo el edificio está bajo escombros y agua".

En cuanto al siniestro, Bologna contó que fueron los vecinos quienes denunciaron la maniobra. "Escucharon ruidos alrededor de las 2 o 3 de la madrugada y llamaron a la Policía", contó.

"No se entiende bien por qué entraron al Jardín porque es el lugar más chico de los tres y es el que menos cosas de valor tiene. Allí no hay comida ni nada de eso porque no se les da de comer en el colegio. Ni administración tiene ese edificio. Sólo está vinculado con material para los más chicos", explicó.

Por último, el representante le pidió a los maestros y personal que trabaja en el lugar que "se queden tranquilos porque las clases continuarán y sus puestos de trabajo también". "Por un tiempo cambiará la parte edilicia, pero el cronograma de trabajo no se alterará", informó. Además, personal del Municipio de Esteban Echeverría se puso a disposición "para lo que se necesite", según confirmó.

Fuentes policiales confirmaron que un vecino llegó a filmar la escapada de los delincuentes. Se trataría de dos personas que quedaron registradas por las imágenes tomadas del celular y por estas horas trabajan con la identificación de los mismos. Fueron filmados cuando bajaban por una de las escaleras del establecimiento que vandalizaron.

En marzo, hubo un hecho similar en la misma localidad de Almirante Brown. Fue en la escuela Primaria N° 47 “Eduardo Torres” del barrio Doña Sol, donde de madrugada incendiaron y robaron en la preceptoría del colegio. El fuego iniciado en ese sector del establecimiento se replicó rápidamente y el destrozo fue también casi total.

Fuente. Clarín