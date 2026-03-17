El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, denunció una serie de amenazas, ataques y presuntos intentos de extorsión que atribuye a personas vinculadas a la hinchada del Club Atlético Alvarado.

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Según relató, el conflicto se remonta a varios años atrás, cuando estos grupos comenzaron a presentarse como referentes de la hinchada y a realizar pedidos constantes al sindicato. “Venían, pedían cosas, beneficios o puestos de trabajo, pero nosotros siempre pusimos límites y nunca entregamos dinero”, afirmó.

De acuerdo a su testimonio, la situación se agravó en 2024, tras negarse a contratar servicios de seguridad para un congreso. A partir de ese momento, aseguró haber recibido amenazas directas contra él y su familia.

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En 2025, según denunció, las exigencias escalaron a un pedido de tres millones de pesos mensuales. Ante la negativa, comenzaron los ataques: en dos oportunidades incendiaron el auto de su hermana y continuaron con mensajes intimidatorios.

El episodio más grave ocurrió recientemente, cuando tras un evento en el club, una motocicleta pasó por el lugar y efectuó al menos nueve disparos contra el vehículo de su familiar. “Ahí entendimos que esto era realmente grave”, expresó.

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Tras radicar la denuncia, la investigación quedó en manos de la DDI, que ya tiene una persona imputada y varias identificadas. Santín manifestó su confianza en que la Justicia avanzará en el esclarecimiento del caso y permitirá dar con todos los responsables.