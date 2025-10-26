Diego Santilli destacó durante la jornada electoral que su fuerza política mantiene como meta central disminuir la diferencia que el peronismo conserva en la provincia de Buenos Aires. Con un tono enfocado en el trabajo territorial, subrayó que la campaña fue breve y exigente, pero que la respuesta de los militantes y fiscales de su espacio le otorga optimismo.

El dirigente libertario aseguró que, más allá de los resultados parciales, la provincia es el escenario clave para consolidar el crecimiento del espacio y proyectar su representación en el Congreso. En ese sentido, enfatizó la necesidad de seguir fortaleciendo la presencia en los municipios y de sostener el contacto directo con los vecinos.

Santilli también hizo referencia al esfuerzo de las bases locales, señalando que cada distrito cumple un papel importante para lograr una elección competitiva. Según expresó, el objetivo no solo es achicar la diferencia de votos, sino también consolidar un equipo político con presencia estable en la provincia.

El candidato sostuvo que la elección representa una oportunidad para que los bonaerenses expresen su voluntad de cambio y aseguró que su espacio seguirá trabajando más allá del resultado inmediato. Con un discurso mesurado, remarcó que la jornada se desarrolla con normalidad y que su expectativa está puesta en el conteo final.

Mientras tanto, el clima electoral se mantiene en calma y los dirigentes continúan atentos a los primeros datos oficiales, que permitirán evaluar si la estrategia de La Libertad Avanza logra reflejarse en una mejora concreta frente al PJ bonaerense.

