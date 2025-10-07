En el marco del relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA), el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, llegó este martes a Mar del Plata acompañado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

La jornada incluyó una charla en la planta de Lamb Weston y continuará con una recorrida por la calle Güemes a las 18 hs. , encabezada por el intendente Guillermo Montenegro y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

Durante su paso por la ciudad, Santilli dialogó con la prensa y expresó su compromiso con la nueva etapa del espacio libertario: “Estoy para dejar el cuerpo y el alma. Quedan pocos días, 17, y como me conocen, voy a recorrer esquina por esquina, barrio por barrio, ciudad por ciudad. Voy a estar en todos lados”, aseguró.

Consultado sobre la confirmación de su candidatura y la reorganización tras la baja de José Luis Espert, el dirigente fue cauto: “Todavía no hay certeza. Hay que esperar a la Justicia, a la presentación que se hizo. Ojalá suceda, porque luchamos 40 o 50 años para tener boleta única, para que el bonaerense pueda ver a sus candidatos en la urna.”

Santilli también se refirió al impacto del caso Espert y a los desafíos que enfrenta la campaña: “Nosotros tenemos una elección reciente, la de septiembre, donde no se pudieron discutir los temas de la provincia. Ahora quedan pocos días y mi objetivo es plantear cuáles son mis ideas para una provincia que tiene todo para salir adelante.”

El candidato remarcó que la provincia de Buenos Aires “es la principal productora del país, número uno en soja, trigo, cabeza de ganado y agroindustria, con el 35% del PBI nacional y los principales puertos de salida”, pero advirtió que “para crecer hay que discutir la inseguridad y la educación, que son clave para poder salir adelante”.