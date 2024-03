El marplatense Santiago Sánchez hará su segunda presentación dentro del campo rentado en la Federación Argentina de Boxeo (FAB) enfrentandose con Enzo Bahiano Muñoz en categoría SuperPluma y dentro de una de las veladas de Boxeo de Primera Promocional.

Este sábado se realizará una nueva edición de Boxeo de Primera Promocional, una vez más con presencia de un púgil de Mar del Plata. Desde el ring de la FAB y con transmisión a través de TyC Sports Play, se desarrollarán tres combates profesionales y ocho amateur con representantes de Buenos Aires, CABA, La Rioja, Chubut y Santa Fé.

Entre los principales duelos de la noche, Enzo Bahiano Muñoz (2-2-3, 1KO) enfrentará al marplatense Santiago Sánchez (1-0-0, 1KO) en categoría súper pluma a cuatro asaltos. Será la primera pelea fuera de la ciudad después de su debut ante Julio Prin con definición categórica.

También habrá actividad para dos conocidos del ciclo Lucas Pereira (0-0-1) y Lucas López (0-0-1) tendrán una nueva oportunidad de presentarse en el Templo en duelo a cuatro asaltos en la categoría ligero.

Por último, y para cerrar la fase profesional de la noche, el representante de Lanús Nicolás Lafuente hará su estreno profesional ante el dominicano radicado en Argentina, Alexis Ventura Bonilla (0-3) en combate a cuatro rounds, también en categoría ligero.

En la faz amateur, se destaca una nueva presentación de Junior Narvaes, hijo del ex campeón mundial Omar Narváez.

El cronograma de peleas amateur será el siguiente:

En hasta 60 kg., Cristian Maza vs. Josué Maldonado

En hasta 60 kg., Daniela Herrera vs. Mariela Sáenz

En hasta 52 kg., Axel García vs. Claudio Barreto

En hasta 64 kg., Fabricio Vicente vs. Gustavo Moreno

En hasta 56 kg., Junior Narváes vs. Ángel Palacios

En hasta 64 kg., David Oliva vs. Paulo Leguizamón

En hasta 64 kg., Deyvis Moreno vs. Axel Patriarca

En hasta 64 kg., Elías Barrios vs. Ariel Miño