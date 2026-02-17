Santiago Gutiérrez respaldó a Adriana Donzelli en la interna peronista local
Una de las principales voces de la renovación dirigencial del peronismo marplantense, Santiago Gutiérrez, llamó a “fortalecer la conducción y las políticas del gobernador Axel Kicillof” y aseguró que “los peronistas no necesitamos de nuestros nombres en las listas para posicionarnos sobre lo que creemos”.
El dirigente peronista marplatense Santiago Gutiérrez, referente del espacio katopodista en la ciudad y ex candidato a concejal en lista que encabezó Gustavo Pulti en el 2025, expresó públicamente su apoyo a la candidatura de Adriana Donzelli en el marco de la interna del peronismo local
Mediante la red social Twitter, uno de los fundadores del Movimiento Derecho al Futuro en Mar del Plata dejó en claro que "los peronistas no necesitamos de nuestros nombres en las listas para posicionarnos sobre lo que creemos", remarcando que el debate actual debe centrarse en la construcción colectiva y no en las aspiraciones individuales.
Además, Gutiérrez mostró su contundente apoyo al gobernador Kicillof: “Fortalecer la conducción y las políticas del Gobernador, es apoyar y militar la lista que encabeza Adriana Donzelli”, cerró.
