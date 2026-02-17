El dirigente peronista marplatense Santiago Gutiérrez, referente del espacio katopodista en la ciudad y ex candidato a concejal en lista que encabezó Gustavo Pulti en el 2025, expresó públicamente su apoyo a la candidatura de Adriana Donzelli en el marco de la interna del peronismo local

Mediante la red social Twitter, uno de los fundadores del Movimiento Derecho al Futuro en Mar del Plata dejó en claro que "los peronistas no necesitamos de nuestros nombres en las listas para posicionarnos sobre lo que creemos", remarcando que el debate actual debe centrarse en la construcción colectiva y no en las aspiraciones individuales.

Además, Gutiérrez mostró su contundente apoyo al gobernador Kicillof: “Fortalecer la conducción y las políticas del Gobernador, es apoyar y militar la lista que encabeza Adriana Donzelli”, cerró.

