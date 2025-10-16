Santiago del Moro confirmó oficialmente su continuidad en Telefe, luego de firmar un contrato por cinco años más con el canal.

“¡Amigos! Estoy muy felizzz! Contrato firmado con Telefe por 5 años más!!!! Gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo, y a uds por estar siempre ahí”, escribió en sus redes.

Con este anuncio, el conductor hecha por tierra los rumores que habían circulado entre algunos periodistas que aseguraban que no continuaría el próximo año. De esta forma, reafirma su vínculo con la emisora y se prepara para nuevos proyectos dentro de la pantalla de Telefe.

