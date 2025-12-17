Este martes se está llevando a cabo el casting presencial de Gran Hermano y, en ese contexto, Santiago del Moro participó de una edición especial de Fuera de Joda por Streams Telefe. El conductor dialogó en vivo mientras Lucila “La Tora” Villar realizaba el móvil desde las afueras del canal.

Durante la charla, Del Moro se refirió a la enorme convocatoria que generó el casting y dio algunos adelantos sobre cómo será la próxima edición del reality, que llegará a la pantalla en 2026 y marcará los 25 años de Gran Hermano en la Argentina. Si bien evitó dar demasiados detalles, confirmó que habrá cambios y novedades pensadas para renovar el formato sin perder la esencia del programa.

La presencia del conductor en pleno casting reforzó el clima de expectativa que rodea al reality, que una vez más demuestra su vigencia y el interés que sigue despertando entre los aspirantes y el público.



VIDEO https://www.instagram.com/p/DSVWijjjpHT/

