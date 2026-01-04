Un adolescente de 17 años con retraso madurativo denunció haber sido víctima de un ataque sexual en la localidad de Los Mojones, Santiago del Estero. Tras las primeras medidas de investigación, cuatro hombres fueron detenidos, acusados de haber abusado de él en un rancho abandonado.

La madre del joven radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia en noviembre, luego de que su hijo relatara el hecho. De acuerdo con su testimonio, el grupo de agresores lo interceptó y lo llevó por la fuerza hasta un rancho alejado de la zona urbana.

La mujer señaló que, bajo amenazas con un cuchillo, los hombres habrían atado al adolescente de manos y pies con sogas y cintas de nylon para someterlo sexualmente. Parte del ataque fue presenciado por algunos adolescentes del lugar, quienes alertaron a la madre de la víctima.

Con esta información, la fiscal Florencia Torres ordenó pericias médicas de urgencia, que confirmaron lesiones compatibles con abuso sexual. En paralelo, personal de la División Trata de Personas y Delitos Conexos realizó tareas para identificar a los sospechosos, cuyos apellidos son Toledo, Aguirre y Del Castaño.

Con las evidencias reunidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención de los acusados. Los operativos se concretaron en cuatro viviendas del barrio, donde además se secuestraron elementos de interés para la causa: tres teléfonos celulares, cintas de nylon con nudos, una soga blanca de 80 centímetros y un cuchillo tipo tramontina.

Los detenidos enfrentan cargos por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas, y quedaron a disposición del Juzgado de Control y Garantías. La causa es instruida por la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.

Fuente: con información de TN