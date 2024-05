El Premier Padel ya está en Mar del Plata. Un evento de nivel internacional que tendrá nuestra ciudad iniciando la actividad en el Polideportivo "Islas Malvinas" desde el próximo sábado 18 de mayo con la disputa de la qualy.

Antes del inicio de la competencia, el presidente de la Asociación de Padel Argentina (APA), Santiago Brito habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la importancia de este evento: "es la tercera vez que lo traemos al país y será un gran evento porque no hay un amigo que no juegue o mire padel por redes sociales".

La gestión que está llevando adelante pone el foco en hacer crecer la disciplina teniendo en cuenta que había cierta desorganización previa que no permitía el crecimiento: "hay mucho por hacer en la Asociación que durante muchos años ha estado un poco dormida. En los 90, el top 30 mundial era todo de argentinos y hoy España y otros países tomaron un protagonismo mayor. Puertas adentro se dejaron de hacer algunas cosas para que el semillero esté activo".

El hecho de realizar en la previa un par de torneos FIP Rise que eran clasificatorios para la fecha del Premier Padel en Mar del Plata, fue un incentivo importante para todos los jugadores argentinos. "Es un gran desafío, estamos entusiasmados porque cada vez hay más menores que quieren jugarlo. El circuito de menores está tomando mucha relevancia porque están cerca de los cuerpos técnicos que arman los equipos para los mundiales. Hacen pre-entrenamiento, concentraciones y hay mucho que hacer para que los entrenadores se capaciten en el método de los seleccionadores", señaló sobre el modo de trabajo a nivel nacional.

El campeonato que se jugará en Mar del Plata tendrá una rama femenina de competencia que también es algo importante para Brito y su gestión: "el padel femenino por ahí es una cuenta pendiente porque estaba bastante dejada de lado. Todavía le falta para ese progreso que queremos, asumí hace dos años y comenzamos con una limpieza interna, una reorganización de tareas y un rumbo que ponerle a la gestión".

En un punto de su vida Santiago Brito decidió involucrarse y hoy está llevando adelante una tarea integral para que el padel vuelva a ser un deporte insignia en la Argentina, como lo fue durante mucho tiempo y teniendo a Mar del Plata como eje de desarrollo: "si bien jugaba al padel, una vez Cacho Nicastro que es el vicepresidente de mi gestión, se junto con mi padre que era socio fundador. Le contó que la realidad no era muy buena y me involucré para ver que hacía falta. Había un gran desafío y la imagen no era muy buena. No me creían mucho al principio, fui mostrando cambios y tomar el Premier fue un gran condicionante para demostrar ese cambio", aseguró.

La decisión de meterse de lleno en el Premier Padel era un aspecto clave para mostrar lo que querían para del desarrollo argentino: "veíamos que antes se jugaba un circuito similar y estaba desperdiciado porque es bastante parecido al Premier pero no se hacía de la mejor manera. Argentina tiene que demostrarle al mundo que tiene un potencial para llenar un estadio. Sólo se puede en España y Argentina, pero en Argentina no se hacía. Creo que podemos pararnos ante los mejores. Hay que mostrar lo que realmente somos, valemos la pena y somos potencia. El padel no se tiene que olvidar de lo que es Argentina, Mar del Plata es la capital donde se inició todo. Cuando hagamos el evento, mostraremos parte de la historia".