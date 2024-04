Santiago Maratea decidió subir un video a sus historias en Instagram para hablar a corazón abierto con sus seguidores sobre una devastadora situación. El influencer, quien no estuvo muy activo en redes desde hace varios días, reapareció hace pocas horas para contar a los internautas sobre un par de situaciones que debió encarar recientemente.

Con visible tristeza en su rostro, Santi comenzó su relato diciendo “Me tuve que bajar del proyecto del club de Ezeiza, un proyecto que me hizo muy feliz y le dediqué mucho tiempo, mucha energía, hasta me mudé a Ezeiza para poder estar cerca del club”, luego, hizo una pequeña pausa y siguió: “El motivo por el cual tomé esta decisión, es porque mi viejo está con cáncer”.

En otra secuencia, Maratea no dio demasiados detalles sobre el padecimiento de su papá, pero “No hay mucho para explicar, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. El proyecto de fútbol me hacía muy bien pero no es momento de pensar en mi bienestar, sino enfocarme en el bienestar de mi viejo y mi familia, porque así es la vida, a veces uno se deja de lado a uno mismo para estar disponible para la persona a quien uno ama”.

Apuntó contra los kirchneristas: “Me estoy recuperando de una opereta”

Se hartó de los reclamos y denunció una “opereta” mediática e institucional en su contra. El influencer se cansó de que usuarios le reclamaran que junte dinero para los comedores, los incendios en el sur argentino y los jubilados, entre otras causas. Tras mostrar algunos de los mensajes que se viralizaron en Twitter, hizo un extenso descargo en sus historias.

“Hay gente que está haciendo conmigo lo que después se quejan de otra gente que hace con el feminismo. Vieron que de repente muere un oso polar, hay un huracán o la guerra de Ucrania y hay gente que salta y dice ‘¿dónde están las feministas ahora?’. Tampoco las feministas son las chicas superpoderosas. Conmigo lo mismo. Hay gente que salta... Ey, Maratea, por qué no juntás guita para los comedores, por qué no apagás los incendios, por qué no le das guita a los jubilados...”, repasó indignado algunos de los reclamos más recurrentes.