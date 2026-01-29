Un hombre de 41 años es intensamente buscado desde el martes por la tarde luego de desaparecer en el mar en una zona prohibida de la ciudad balnearia de Santa Teresita. El turista había ingresado al agua junto a una mujer y fue arrastrado por una fuerte corriente, mientras que ella logró ser rescatada por los guardavidas.

Ads

El episodio se registró alrededor de las 16:30, a la altura de la calle 38, en un sector cercano al muelle. Según confirmaron fuentes oficiales, el hombre fue identificado como Mariano Arredondo, oriundo de Lanús, quien se encontraba en el agua con una joven de 24 años cuando ambos fueron sorprendidos por una corriente de retorno.

Ante la emergencia, los guardavidas intervinieron de inmediato y consiguieron poner a salvo a la mujer. En cambio, la situación del hombre fue más compleja: uno de los rescatistas logró sujetarlo por algunos instantes, pero debido a la intensidad del oleaje, el cansancio físico y el estrés, Arredondo se soltó y desapareció de la superficie.

Ads

Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda contrarreloj, con participación de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y Bomberos. Durante la tarde se realizaron rastrillajes con embarcaciones y gomones en las inmediaciones del muelle, mientras que al caer la noche, por la falta de visibilidad, las tareas se concentraron en recorridas terrestres por la línea de costa, ajustadas a las tablas de marea. Hasta el momento, los resultados son negativos.

Las autoridades remarcaron que el hecho ocurrió en un sector señalizado con bandera roja, lo que indica prohibición total de ingreso al mar por riesgo extremo. Desde Defensa Civil explicaron que se trata de una zona donde suelen formarse corrientes peligrosas y cambios bruscos de profundidad, especialmente en cercanías de la estructura del muelle.

Ads

Finalmente, insistieron en la necesidad de respetar el código de banderas, bañarse solo en zonas habilitadas y con guardavidas, y evitar ingresar al mar fuera del horario de cobertura del operativo de seguridad.

Puede interesarte

Fuente: TN