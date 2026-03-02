Un hombre de 65 años fue aprehendido en Mar del Plata acusado de privación ilegítima de la libertad e intentar prender fuego a su ex pareja tras un operativo en un complejo habitacional del barrio Santa Rita, donde una mujer de 41 años pidió auxilio al 911 al denunciar que estaba retenida contra su voluntad.

El hecho ocurrió cuando personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) llegó a un edificio ubicado en De los Inmigrantes al 600 y constató que el departamento señalado estaba cerrado con llave desde afuera.

Con la colaboración del propietario del inmueble, identificado como la expareja de la mujer, se abrió la vivienda y se asistió a la víctima, quien indicó que el hombre la habría dejado encerrada desde el día anterior. Según su testimonio, momentos antes el acusado habría intentado incendiar la puerta arrojando combustible y la habría amenazado de muerte.

En el estacionamiento del complejo, la Policía secuestró un bidón plástico amarillo con combustible.

La Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo de la Dra. Baqueiro, dispuso la aprehensión del hombre por el delito de privación ilegítima de la libertad, la notificación de la formación de causa (artículo 60 del CPP) y el secuestro del bidón, entre otras diligencias.

El aprehendido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.