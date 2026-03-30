El hecho tuvo lugar en la Escuela N° 40.

Un alumno murió este lunes tras recibir un disparo en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, según informó el medio local Aire de Santa Fe. De acuerdo con esa fuente, un menor habría ingresado armado al establecimiento y habría efectuado los disparos.

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El dramático episodio ocurrió este lunes, poco después del ingreso de los chicos a la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal, un pueblo de 15.000 habitantes.

A causa del brutal hecho, las clases fueron suspendidas. Dentro de la institución, una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

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arios alumnos fueron trasladados al hospital local. Hasta el momento se desconoce cómo ingresó el arma al establecimiento.

El agresor es un alumno que tendría entre 15 y 16 años, según especificó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristibal a TN.

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Los primeros datos determinaron que el menor llevó el arma en la mochila, cuando, durante el izamiento a la bandera, sacó la pistola y mató a un compañero. A causa de los perdigones, que serían de escopeta, hay dos heridos.

“Los docentes decían que era buen alumno”, señaló Muñoz.

Fuentes: Aire de Santa Fé / TN

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