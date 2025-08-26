El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó este lunes la desaparición de 68 ampollas de fentanilo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Iturraspe, en la ciudad capital.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para determinar quiénes fueron los responsables del faltante y recuperar la medicación.

Las autoridades aclararon que estas dosis no corresponden a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación detectado en otro distrito, ya que esos lotes fueron retirados de circulación en mayo. Sin embargo, advirtieron sobre el grave riesgo que implica la manipulación del fármaco fuera de un entorno hospitalario.

En el comunicado oficial, se subrayó que la sustracción podría encuadrarse dentro del delito de hurto y que se “llegará hasta las últimas consecuencias” tanto en la vía judicial como en la administrativa, sancionando a los responsables.

Fuente: TN