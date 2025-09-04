La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE), en colaboración con la Municipalidad de Mar Chiquita, organizará la sexta edición del Congreso de Educación Física y Deporte los próximo jueves 18 y viernes 19. El evento se llevará a cabo en el polideportivo de la ciudad de Santa Clara del Mar.

Bajo el lema La clase de educación física: un escenario educativo que garantiza derechos y construye comunidad, este congreso se consolida como un espacio clave para revalorizar y jerarquizar la educación física en la provincia de Buenos Aires, promoviendo la reflexión y el intercambio entre profesionales del área.

El programa incluirá exposiciones, conferencias, paneles de debate y talleres teórico-prácticos, todos a cargo de destacados educadores y especialistas. Estas actividades están diseñadas para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias, fortaleciendo la formación docente en la disciplina.

El congreso convocará a cientos de profesores y estudiantes de educación física, quienes participarán en esta jornada de reflexión sobre el rol esencial de la disciplina en la construcción de comunidad y la garantía de derechos para todos los estudiantes.

