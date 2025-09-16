Santa Clara se prepara para la primera edición del festival “Santa Primavera”
Se desarrollará este sábado 20 y domingo 21 en el Parque Municipal “El Diego”. Reunirá a aproximadamente 70 emprendedores, artesanos, gastronómicos y cerveceros de la región.
Este sábado 20 y domingo 21, Santa Clara del Mar dará la bienvenida a la nueva estación con la primera edición del festival Santa Primavera. Organizado por gastronómicos y cerveceros locales, con el apoyo de la Municipalidad de Mar Chiquita, se llevará a cabo en el Parque Municipal “El Diego” de 12:00 a 20:00 durante ambas jornadas.
La propuesta reunirá a aproximadamente 70 emprendedores, artesanos, gastronómicos y cerveceros de la región, quienes ofrecerán una variada oferta de productos y servicios. Además, el festival incluirá presentaciones de bandas en vivo, sorteos y actividades recreativas pensadas para toda la familia, creando un espacio de encuentro y disfrute para la comunidad.
El evento cuenta con la colaboración de la Delegación de Santa Clara del Mar, a cargo de Fabián Jacquet, y la participación de la Secretaría de Deportes, que aportará la tradicional bicicleteada Primavera sobre ruedas. Esta actividad familiar se realizará el sábado a partir de las 11:30, con sorteos y premios especiales para quienes decoren sus bicicletas.
“Queremos generar trabajo, movimiento en la previa de la temporada y un espacio de encuentro para la comunidad. Es un mimo para quienes están todo el año en la ciudad”, destacó Cecilia Sampietro, emprendedora local. El festival también contará con una exhibición de autos Fiat 600 y la presencia de food trucks.
Programación:
Sábado 20
16:00 | A tempo
17:00 | Marcelo: tributo a Sergio Denis y baladas
18:00 | Cebra
19:00 | A destiempo: tributo a Bersuit Vergarabat
20:00 | Melodía de Barrio
Domingo 21
13:00 | Biodanza
15:00 | Desfile y muestra de emprendedores y artesanos
16:00 | Sentimiento Tropical
17:00 | Gabo Berry
18:00 | Rubén de la Cruz
19:00 | Doble Vida: tributo a Soda Stereo
