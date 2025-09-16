Este sábado 20 y domingo 21, Santa Clara del Mar dará la bienvenida a la nueva estación con la primera edición del festival Santa Primavera. Organizado por gastronómicos y cerveceros locales, con el apoyo de la Municipalidad de Mar Chiquita, se llevará a cabo en el Parque Municipal “El Diego” de 12:00 a 20:00 durante ambas jornadas.

La propuesta reunirá a aproximadamente 70 emprendedores, artesanos, gastronómicos y cerveceros de la región, quienes ofrecerán una variada oferta de productos y servicios. Además, el festival incluirá presentaciones de bandas en vivo, sorteos y actividades recreativas pensadas para toda la familia, creando un espacio de encuentro y disfrute para la comunidad.

El evento cuenta con la colaboración de la Delegación de Santa Clara del Mar, a cargo de Fabián Jacquet, y la participación de la Secretaría de Deportes, que aportará la tradicional bicicleteada Primavera sobre ruedas. Esta actividad familiar se realizará el sábado a partir de las 11:30, con sorteos y premios especiales para quienes decoren sus bicicletas.

“Queremos generar trabajo, movimiento en la previa de la temporada y un espacio de encuentro para la comunidad. Es un mimo para quienes están todo el año en la ciudad”, destacó Cecilia Sampietro, emprendedora local. El festival también contará con una exhibición de autos Fiat 600 y la presencia de food trucks.

Programación:

Sábado 20

16:00 | A tempo

17:00 | Marcelo: tributo a Sergio Denis y baladas

18:00 | Cebra

19:00 | A destiempo: tributo a Bersuit Vergarabat

20:00 | Melodía de Barrio

Domingo 21

13:00 | Biodanza

15:00 | Desfile y muestra de emprendedores y artesanos

16:00 | Sentimiento Tropical

17:00 | Gabo Berry

18:00 | Rubén de la Cruz

19:00 | Doble Vida: tributo a Soda Stereo