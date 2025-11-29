El próximo 3 de diciembre a las 20:00 en Santa Clara del Mar se llevará a cabo la apertura de la Casa Museo Balcón de Los Santos (avenida Hermanos Orensanz 516), un espacio que busca mantener viva la historia, la cultura, la identidad y los misterios de la localidad.

Desde el Balcón de Los Santos invitaron a la comunidad a participar de una noche única bajo el lema: “Santa Clara del Mar regresa a su origen con la apertura de la primera casa del pueblo, un lugar donde la historia, la cultura y los misterios siguen vivos”.

El evento se realizará con el apoyo de las Secretarías de Cultura y Educación de Mar Chiquita, y de Turismo y Ambiente, y contará con la presencia de artistas locales, quienes sumarán su aporte para dar vida a un espacio cargado de magia y memoria colectiva.

La Casa Museo Balcón de Los Santos se presenta como un lugar lleno de historias, de voces que aún resuenan, y de un balcón que mira al mar desde siempre, reafirmando su valor como símbolo de identidad para Santa Clara del Mar.

