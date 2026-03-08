Este miércoles 11 se realizará el Precongreso Provincial de Salud de la Región Sanitaria VIII en el Centro Cultural de Santa Clara del Mar (Cardiff 575), en el Partido de Mar Chiquita, un encuentro organizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que anticipa el COSAPRO 2026.

La jornada convoca a trabajadores, funcionarios, académicos y gremios del sector sanitario con el objetivo de fortalecer el debate y la integración del sistema de salud provincial, en línea con los ejes del Plan Quinquenal de Salud.

La actividad comenzará a las 09:00 con un desayuno de trabajo destinado a autoridades, del que participará el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, junto a directores de la Región Sanitaria VIII, intendentes, secretarios de Salud, directores de hospitales provinciales, la directora regional de IOMA y representantes de facultades de Ciencias de la Salud, Medicina y Psicología.

A las 10:15 está prevista la apertura oficial con una ponencia de Kreplak sobre los avances del Plan Quinquenal en la provincia. Luego se desarrollarán espacios de trabajo y talleres simultáneos para abordar distintas temáticas vinculadas al sistema sanitario. Uno de ellos estará orientado a la organización territorial y al fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud, con reuniones destinadas a equipos municipales y trabajadores del área.

Otro taller estará enfocado en la consolidación de la Red Bonaerense de Atención, con eje en la continuidad de cuidados y la integración entre los distintos niveles del sistema a través de redes y nodos. Además, se realizará un espacio dedicado a la salud mental, donde se debatirá sobre la estrategia regional, los dispositivos territoriales y la articulación intersectorial.

Desde la Secretaría de Salud del Partido de Mar Chiquita informaron que quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en línea a través del enlace https://forms.gle/5GmwD7gfdbrxsQ248.