Cientos de vecinos se movilizaron este 24 de marzo en Santa Clara del Mar para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, con una marcha por la ciudad y un acto central en el Parque Municipal El Diego, encabezado por autoridades locales y organizaciones sociales.

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La movilización recorrió las calles de la localidad en un contexto cargado de simbolismo, donde los participantes expresaron el histórico reclamo de “Nunca más” y reafirmaron el compromiso colectivo con la memoria.

El acto principal se desarrolló en el Parque Municipal El Diego y contó con la presencia del intendente Walter Wischnivetzky, el delegado Fabián Jacquet, la jefa distrital de Educación Verónica Serantes y el secretario de Cultura y Educación Germán Montes, junto a autoridades, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, y centros de estudiantes.

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Uno de los momentos centrales de la jornada fue la lectura del documento final elaborado por organismos de derechos humanos, a cargo de las docentes Ximena Gallo y Victoria Garibaldi. También participaron representantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria N°7 de Mar Chiquita, la vecina Alejandra Carranza -hermana de la poeta desaparecida Mabel Carranza-, el historiador Gustavo Vicini y el colectivo de mujeres en lucha del distrito.

Asimismo, formaron parte de la lectura integrantes de la Asamblea Desobediente, agrupación integrada por familiares de miembros de fuerzas armadas y de seguridad responsables de crímenes de lesa humanidad, junto a Guillermo Cángaro y Sara Mabel Suzanne, quienes fueron secuestrados en 1976 y posteriormente liberados.

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La jornada reunió a distintos sectores en un espacio intergeneracional que, a cinco décadas del golpe de Estado, volvió a poner en primer plano el reclamo sostenido de Memoria, Verdad y Justicia.