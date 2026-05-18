La Provincia autorizó el llamado a licitación pública para ejecutar la Etapa 6 de la ampliación de la red cloacal en Santa Clara del Mar. La obra contempla nuevas cañerías colectoras, conexiones domiciliarias y empalmes al sistema existente en distintos sectores de la localidad.

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Según la Resolución N° 125-SSRHMIYSPGP-2026 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el proyecto corresponde a la obra denominada “Cloacas Santa Clara del Mar - Mar Chiquita - Etapa 6”, que se realizará en el partido de Mar Chiquita.

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La intervención prevé “la ampliación de la red cloacal de la localidad de Santa Clara del Mar, contemplando la ejecución de cañerías colectoras por vereda, conexiones domiciliarias y empalmes al colector existente en el denominado Sector 6, delimitado por la Av. Playa Grande, Av. Montreal y Av. San Sebastián o Colectora Cartagena”.

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Además, la resolución oficial autoriza “el llamado a Licitación Pública para la contratación de la Obra Pública denominada ‘Cloacas Santa Clara del Mar - Mar Chiquita - Etapa 6’, en el partido de Mar Chiquita, por el sistema de precio unitario y en etapa única”.

El presupuesto oficial asciende a $1.270.944.703,50 y el plazo previsto para completar los trabajos es de 240 días corridos.

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Las aperturas de ofertas están programadas para el próximo 11 de junio en Santa Clara del Mar.