El hecho ocurrió este sábado a la madrugada en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Lo que inició como una discusión dentro de un local bailable en la zona de Avenida Balloffett, terminó en una feroz agresión en la vía pública. Según testigos, un grupo de hombres y mujeres acorraló al joven antes de dejarlo inconsciente.

La madre de la víctima, quien presenció parte del episodio, denunció que los agresores continuaron golpeando a su hijo cuando ya estaba indefenso en el suelo. El dato más escalofriante indica que le reventaron una baldosa en la cabeza, provocándole un traumatismo encéfalo craneano grave.

El joven permanece internado en estado crítico en el Hospital Schestakow con heridas cortantes y riesgo de vida.

La policía llegó al lugar tras un llamado al 911, pero los atacantes ya se habían fugado. Sin embargo, la Justicia ya tendría identificado a un hombre mayor de edad como el principal autor.

Las autoridades señalaron que tanto la víctima como su madre presentaban signos de ebriedad al ser asistidos, un factor que la fiscalía analiza mientras espera la denuncia formal para proceder con las detenciones.

Fuente: TN