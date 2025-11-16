La Fiesta de Disfraces debió suspenderse en San Nicolás luego de que la cola de un tornado derrumbara el escenario principal del Autódromo, donde miles de asistentes ya comenzaban a llegar para el evento. La organización confirmó que no hubo heridos entre el público, el personal ni los artistas.

El temporal se desató poco antes de la medianoche y afectó directamente la estructura principal, donde estaban programadas las presentaciones de Luck Ra, La Joaqui y la Bresh. Los equipos de seguridad evacuaron el predio ante el riesgo de nuevos desprendimientos mientras técnicos y operarios evaluaban los daños.

La organización explicó que el fenómeno climático fue similar al registrado durante Expoagro 2024, cuando una cola de tornado también impactó la zona. En esta oportunidad, el viento arrancó lonas, torres de iluminación y parte del montaje sonoro, provocando el colapso total del escenario.

El evento, que cumplía su 25ª edición y por primera vez se realizaba fuera de Paraná, esperaba convocar a más de 60.000 personas. La Fiesta de Disfraces es considerada la celebración temática más grande de Latinoamérica y tiene como sello el uso obligatorio de disfraces, lo que transforma al público en protagonista.

Los organizadores anunciaron que la nueva fecha será el sábado 22, nuevamente en el Autódromo de San Nicolás, y que se respetará gran parte de la grilla original. Lauty Gram, La Joaqui, Fer Palacio, Luck Ra y la Bresh formaban parte del line-up principal, mientras que un segundo escenario iba a ofrecer música electrónica durante toda la noche.

Con la tormenta ya superada, continúan las evaluaciones para determinar la magnitud económica del desastre y las tareas necesarias para reconstruir la infraestructura. La prioridad, afirmaron, es garantizar condiciones de seguridad antes de reabrir el predio al público.

Fuente: Dib