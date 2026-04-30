Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que, si no mejora el panorama en el corto plazo, la planta podría encaminarse hacia un cierre definitivo.

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Según explicó el vocero gremial Fabián Gigli, ya se concretaron unos quince acuerdos de retiros tras una audiencia con la empresa. La medida busca reducir el impacto de la falta de trabajo, aunque no logra disipar la preocupación por la continuidad de la firma.

El nivel de producción actual es bajo y, de acuerdo con el gremio, durante mayo solo se mantendría operativa una dotación reducida de trabajadores. En ese contexto, el escenario es incierto: si no ingresan nuevos contratos en las próximas semanas, el cierre podría concretarse hacia fin de mes.

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La compañía arrastra dificultades desde hace tiempo, con antecedentes de atrasos salariales, suspensiones y medidas de fuerza. De hecho, el pago de sueldos adeudados en marzo había permitido descomprimir momentáneamente la situación, aunque sin resolver los problemas de fondo.

Desde la UOM señalan que el deterioro responde a un proceso prolongado, que se profundizó en los últimos meses con esquemas de suspensiones y retiros voluntarios implementados desde fines de 2025. Estas herramientas, aseguran, se aplicaron para evitar despidos, pero resultaron insuficientes ante la falta de actividad.

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En ese marco, la continuidad de Leval aparece atada a la posibilidad de conseguir nuevos trabajos. El gremio indicó que la empresa dependía de licitaciones que finalmente no se concretaron, lo que agravó el escenario actual y dejó a la planta en una situación límite.

Fuente: Dib