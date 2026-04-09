San Lorenzo inició su camino en la Copa Sudamericana con un empate 1-1 frente a Deportivo Recoleta en Paraguay, en el estadio Ueno Defensores del Chaco. En el que fue el cuarto partido de Gustavo Álvarez al frente del equipo, el conjunto azulgrana dejó sensaciones encontradas en su estreno internacional.

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El arranque no fue el ideal para el Ciclón, que se encontró en desventaja rápidamente: a los 13 minutos del primer tiempo, Allan Wlk puso en ventaja al conjunto local y obligó a los de Boedo a reaccionar desde temprano.

Con el correr de los minutos, San Lorenzo logró acomodarse en el partido y encontró la igualdad gracias a Rodrigo Auzmendi, que marcó el 1-1 para devolverle la ilusión al equipo argentino. A partir de allí, el Ciclón asumió el protagonismo, manejó la pelota y generó algunas situaciones claras para quedarse con los tres puntos.

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Sin embargo, la falta de efectividad volvió a jugarle en contra. A pesar de contar con oportunidades para dar vuelta el resultado, no logró concretar y en el tramo final terminó sufriendo las llegadas del conjunto paraguayo, que estuvo cerca de quedarse con la victoria.

De esta manera, San Lorenzo suma un punto en su debut copero y ya piensa en lo que viene. Por el torneo local, deberá afrontar un compromiso clave este domingo 12 de abril, cuando visite a Newell’s por la fecha 14 del Torneo Apertura. Actualmente noveno en la Zona B, necesita sumar para meterse en zona de clasificación a la siguiente fase.

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En el plano internacional, volverá a presentarse el jueves 16 de abril, cuando reciba a Deportivo Cuenca en el Nuevo Gasómetro, con el objetivo de hacerse fuerte en casa y buscar su primer triunfo en la competencia.

