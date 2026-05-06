San Lorenzo empató sin goles ante Deportivo Cuenca como visitante y se mantiene como líder de su grupo en la Copa Sudamericana 2026.

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El equipo dirigido por Gustavo Álvarez tuvo mayor posesión y generó más situaciones, pero no logró romper el cero en un partido parejo y sin grandes diferencias en la definición.

Las estadísticas reflejaron la superioridad del conjunto argentino, con más remates al arco y mayor precisión en los pases, aunque sin eficacia para concretar.

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Con este resultado, San Lorenzo conserva la cima del grupo con una ventaja mínima sobre el conjunto ecuatoriano, en una zona que se mantiene muy ajustada.

En la próxima fecha, el “Ciclón” visitará al Santos, que cuenta con la figura de Neymar, en un duelo clave para definir la clasificación.

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