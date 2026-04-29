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San Lorenzo y Santos protagonizaron una noche especial en el Nuevo Gasómetro, donde todas las miradas estuvieron puestas en la presencia de Neymar Jr. Sin embargo, dentro del campo de juego fue el equipo argentino el que mostró mejores argumentos y dominó gran parte del encuentro.

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El Ciclón encontró la ventaja a los 27 minutos del primer tiempo gracias a Alexis Cuello, que aprovechó su oportunidad para poner en ventaja al conjunto azulgrana. La alegría duró poco, ya que Santos reaccionó rápidamente y alcanzó el empate mediante Gabigol, luego de una destacada combinación ofensiva entre Benjamín Rollheiser, Neymar y el propio delantero, que definió con categoría para marcar un verdadero golazo.

En el tramo final, San Lorenzo volvió a imponerse en el desarrollo y terminó dejando una mejor imagen que su rival, que sigue sin poder ganar en la competencia continental y también atraviesa un presente complicado en el Brasileirao.

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Con este resultado, el equipo de Boedo se mantiene como líder del Grupo D, a la espera del duelo entre Recoleta y Deportivo Cuenca. En la próxima fecha, visitará al conjunto ecuatoriano en busca de seguir en la cima.

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