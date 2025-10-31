Una mujer de 81 años, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, fue encontrada asesinada en su casa de la calle Urquiza al 1100, en la localidad de Acassuso, partido de San Isidro, tras varios días sin contacto con su familia.

El cuerpo tenía signos de violencia y las manos estaban atadas, por lo que la fiscalía investiga un homicidio criminis causa en ocasión de robo. Cinco hombres fueron detenidos y dos serán indagados por el crimen. La policía secuestró herramientas utilizadas para violentar las puertas y ventanas.

Los dos detenidos acusados del robo y asesinato a la mujer de 81 años en su casa de Acasusso, en San Isidro. (Fotos: Policía Bonaerense).

El macabro descubrimiento se produjo cuando una sobrina de la víctima ingresó a la casa luego de no lograr comunicarse con ella. Según fuentes judiciales, encontró las aberturas forzadas, un profundo desorden en los ambientes y finalmente el cuerpo de María Susana en una de las habitaciones.

Tras el aviso al 911, intervinieron la Comisaría 4ta de Barrancas de San Isidro, la DDI local y el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Patricio Ferrari. La autopsia confirmó que la mujer llevaba varios días muerta y que el crimen ocurrió durante la noche del sábado 25 de octubre.

Los elementos secuestrados por la policía en poder de los presuntos delincuentes. (Foto: Policía Bonaerense).

Un violento asalto con el sello de peligrosa Banda del Millón

Hasta el momento, los detenidos son M.A.V (47) y J.R.E (20). En los allanamientos se encontraron herramientas de entradera, pasamontañas, guantes, celulares y un automóvil Fiat Palio, que podrían vincularlos con el homicidio.

La víctima había sido meses atrás asaltada por la denominada Banda del Millón, vinculada a hechos violentos en la zona, y la causa original se encuentra próxima a juicio oral.

Los investigadores creen que los robos fueron planeados desde la cárcel de Campana y que la víctima había sido “marcada”.

Fuente: TN