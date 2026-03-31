La localidad de San Cristóbal atraviesa horas de profundo dolor tras el crimen de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado dentro de la Escuela Nº 40. El pueblo santafesino, de unos 15.000 habitantes, se convirtió en el epicentro de una tragedia que conmociona a todo el país.

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El velatorio se realiza en la Asociación Mutual local, donde familiares, amigos y vecinos se acercan para despedirlo. El silencio domina la escena, interrumpido por el llanto y por gestos de acompañamiento hacia la familia del adolescente.

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Ian cursaba el primer año, jugaba al fútbol y era fanático de River. Su muerte generó una fuerte movilización en la comunidad, que comenzó a reclamar justicia frente a un hecho que, según vecinos, no tiene precedentes en la localidad.

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El ataque ocurrió dentro del establecimiento educativo, cuando un estudiante de 15 años abrió fuego con una escopeta. Además del fallecimiento del joven, otros ocho alumnos resultaron heridos.

El arma utilizada pertenecía al abuelo del agresor, quien fue trasladado tras el hecho. Mientras avanza la investigación, la comunidad permanece en estado de shock y se repite una pregunta que atraviesa a todos: cómo pudo ocurrir un hecho de estas características dentro de una escuela.

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Fuente: Infobae