Después de tres décadas, San Clemente del Tuyú volvió a vivir una celebración histórica: el regreso de “Mágico Diciembre”, un evento emblemático que reunió a familias, turistas, comerciantes e instituciones locales en la Plaza Sarmiento para encender el espíritu navideño de la ciudad.

Ads

El momento central fue el encendido del árbol, que dio inicio formal a una agenda de actividades que continuará durante todos los fines de semana del mes. La organización estuvo a cargo de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente del Tuyú, con acompañamiento municipal y apoyo de instituciones y comercios.

La puesta en escena tuvo un marcado carácter comunitario. Los vecinos y comerciantes decoraron las calles con moños, cintas, luces y telas, recuperando una tradición que había quedado suspendida desde los años ’90. Para muchos, el regreso del evento tiene un fuerte valor afectivo.

Ads

Puede interesarte

“Después de 30 años se retoma esta propuesta de invitar y celebrar la Navidad frente al mar”, destacó Cristian Escudero, secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible del Partido de La Costa. En la misma línea, Natalia Puricelli, presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica, subrayó la importancia simbólica de la fiesta: “Es un evento que tiene mucha emoción. San Clemente necesitaba reflotar este tipo de propuestas porque forman parte de su identidad”.

El inicio de la temporada también llega acompañado de descuentos y beneficios bancarios, incluidos los vinculados a Cuenta DNI, para impulsar las compras navideñas y fortalecer el comercio local.

Ads

Con el encendido del árbol, las luces sobre las calles y la comunidad trabajando unida, San Clemente recupera una postal clásica y reinstala su espíritu costero y festivo en la antesala de un nuevo verano.

Fuente: Dib