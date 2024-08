Con un pedido para que los políticos “estén al servicio del pueblo”, el administrador apostólico de la diócesis local, monseñor Ernesto Giobando, lideró la celebración religiosa por San Cayetano, de la que participaron cientos de fieles en la parroquia ubicada en Moreno 6770 y también el titular de esa sede religiosa, Juan Pablo Cayrol.

Nada detuvo a los fieles, ni la inclemencia del tiempo, que complicó la tarde con lluvia y frío. En su discurso, Giobando recordó al Papa Francisco al señalar que su intención es un pedido para que “los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral y el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres”.

En se sentido recordó que los santos están al servicio de Dios y de su Pueblo y que “San Cayetano no es un político, en el sentido peyorativo que lamentablemente hoy se da a esta palabra. San Cayetano es un santo y nos da ejemplo de cómo hay que servir, especialmente a los más pobres. San Cayetano fue un hombre generoso y desinteresado. San Cayetano se la jugó por los más abandonados, los salió a buscar, se los puso al hombro. Llevaba comida y cuando faltaba la multiplicaba, iban a buscar al canasto de las donaciones y siempre había pan”.

Cientos de fieles se acercaron a celebrar San Cayetano en la parroquia de Moreno 6770.

En su pedido de “pan para la mesa de los hogares más humildes”, Giobando hizo mención a “ese pan que hoy está faltando” y señaló que “si había pan en el canasto es porque alguien anónimamente lo dejaba, porque hay mucha gente generosa que ayuda a los demás sin que su mano izquierda sepa lo que hace su derecha. San Cayetano como tantos otros santos no pedía para sí, sino para los pobres”.

El administrador apostólico de la diócesis se lamentó porque “está creciendo el número de chicos desnutridos” y aseguró que eso “nos debe dar dolor y vergüenza: no es posible hoy morirse de hambre en la tierra bendita del pan”.

“El Papa pide que los políticos trabajen para que otros puedan conseguir un trabajo digno: cuando se trabaja por el desarrollo humano integral y el bien común, los políticos y la política adquiere ese rostro de dignidad que tanto necesitamos: políticos que trabajan para dar fuentes de trabajo dignas, gastan su tiempo y energías para que otros, la sociedad, pueda vivir mejor”, dijo en un discurso con una fuerte carga política.

También se refirió a la desocupación: “Atendamos a quienes han perdido el empleo, no les digamos que vayan a Caritas y no sabemos qué días atienden. O van a una oficina y está cerrada hace meses. Si pudiésemos experimentar en carne propia la maratón que miles y miles de argentinos realizan cada día en busca de trabajo, creo que dejaríamos de decir con tanta frivolidad: ‘¡Son unos vagos, no laburan porque no quieren!’”.

Giobando concluyó señalando que “estar cerca de los más pobres no es hacer demagogia, o usarlos con fines electorales, estar cerca de los pobres es conocer sus luchas, sus dificultades, también sus sueños. Estar cerca de los pobres no sólo para decirles que aguanten, sino también para saber sus nombres, compartir sus pesares y darles un abrazo. Así hacían los santos y no tenían vergüenza, sino dolor y un corazón lleno de misericordia… un corazón solidario”.