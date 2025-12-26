San Bernardo: una mujer murió tras caer desde el quinto piso de un edificio
La víctima, oriunda de La Plata, se encontraba de vacaciones en la localidad balnearia. Estaba en el departamento junto a su pareja cuando se generó el luctuoso episodio.
Una mujer oriunda de La Plata murió esta mañana al caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Hernández 44, en San Bernardo. La víctima se encontraba de vacaciones en la localidad balnearia.
El hecho ocurrió alrededor de las 09:00, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades. Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia, cuyos profesionales constataron que la mujer no presentaba signos vitales.
En el operativo intervino la Policía Científica, que realizó las primeras pericias en el edificio situado a pocos metros de la costa.
De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, la mujer estaba en el departamento junto a su pareja cuando, por motivos que aún se intentan establecer, cayó al vacío. La causa continúa en etapa investigativa, con la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.
Fuente: con información de DIB
