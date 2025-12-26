Una mujer oriunda de La Plata murió esta mañana al caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Hernández 44, en San Bernardo. La víctima se encontraba de vacaciones en la localidad balnearia.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 09:00, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades. Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia, cuyos profesionales constataron que la mujer no presentaba signos vitales.

En el operativo intervino la Policía Científica, que realizó las primeras pericias en el edificio situado a pocos metros de la costa.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, la mujer estaba en el departamento junto a su pareja cuando, por motivos que aún se intentan establecer, cayó al vacío. La causa continúa en etapa investigativa, con la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Fuente: con información de DIB

Ads