Una madrugada violenta sacudió el centro de Mar del Plata cuando un hombre de 47 años protagonizó un brutal episodio contra personal de la Patrulla Municipal que terminó con destrozos, un agente herido y escenas de tensión.

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Todo comenzó cerca de las 02:30, tras una breve persecución. Al ser interceptado mientras circulaba en un motovehículo, el sujeto reaccionó con furia: se abalanzó sobre uno de los agentes y lo golpeó directamente en el rostro, provocándole un corte en la nariz y una fuerte inflamación en uno de sus ojos.

Lejos de calmarse, el atacante continuó fuera de control y causó daños tanto en un móvil municipal como en un vehículo estacionado en la vía pública, generando un verdadero desorden en la zona. Finalmente, tras momentos de extrema tensión, el hombre fue reducido por los efectivos.

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El trabajador herido, de 43 años, debió recibir asistencia médica, mientras que al agresor también se le labraron infracciones y se le secuestró la moto.

La causa quedó en manos de la fiscal María Isabel Sánchez, quien ordenó su aprehensión por resistencia a la autoridad y lesiones. Sin embargo, tras las actuaciones de rigor, el acusado recuperó la libertad, una decisión que vuelve a encender el debate sobre estos hechos de violencia urbana.

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