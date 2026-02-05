Un salvaje hecho se produjo en las inmediaciones de Victoria Ocampo y la Escalinata cuando una joven pidió auxilio a la policía tras sido atacada con una copa de vidrio.

El hecho tuvo lugar esta madrugada en las inmediaciones de Victoria Ocampo y la zona de la Escalinata cuando tres jóvenes que se dirigían hacia un boliche bailable fueron atacadas por otras tres, las cuales comenzaron con insultos y luego pasaron a la agresión física sin razón aparente.

Las tres víctimas son oriundas de la ciudad y una de ellas recibió un corte profundo en su brazo izquierdo realizado con una copa de vidrio. Las jóvenes permanecieron en el lugar hasta la llegada de la policía la cual asistió a la persona herida y la traslado al el Centro de Salud N°2 para su pronta atención.

Los efectivos policiales lograron localizar a las atacantes minutos después cuando éstas intentaban ingresan a un local bailable en la zona.

Las atacantes, de 29, 31 y 33 años, una de ellas de nacionalidad peruana, fueron aprehendidas y durante el proceso una de ellas se mostró agresiva con los efectivos policiales y comenzó a autolesionarse.

En su intervención, la Fiscalía de Flagrancia del departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de la Fiscal mariana Baqueiro, dispuso que las tres atacantes fueran detenidas y trasladadas a la sede judicial. Ninguna de las detenidas presentaba antecedentes penales.

