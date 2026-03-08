La Secretaría de Salud instala esta semana su dispositivo itinerante en el barrio Santa Isabel. La Sociedad de Fomento, ubicada en calle 783 y 6, será el punto de encuentro entre los vecinos y los servicios de salud del 9 al 13 de marzo, de 9 a 14.

Durante toda la semana se realizarán vacunaciones de calendario, antigripal y contra el COVID, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en los Centros de Atención Primaria de la Salud y charlas sobre dengue.

El martes concentra la mayor cantidad de actividades: vacunación contra la hepatitis B, testeo de hepatitis C, consultas ginecológicas y controles pediátricos. El móvil odontológico estará presente el martes y el jueves. Las consultas ginecológicas se repiten el miércoles, mientras que los controles pediátricos continúan miércoles y jueves. El jueves 12, además, se aplicará la vacuna antirrábica para mascotas de 9 a 12.

El viernes 13 a las 14 se dictará un taller de RCP. La inscripción debe realizarse con anticipación en la sede.

De lunes a viernes habrá castraciones gratuitas de animales. Los dueños deben presentarse antes de las 8 con su mascota. Se admite un animal por persona. Los perros deben concurrir con correa, collar y bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas; los gatos, en transportadora.

El Consultorio Móvil de Atención Médica para mayores de 18 años funcionará el martes, miércoles y jueves, de 9 a 14, en el mismo lugar.

Más información en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.