La Municipalidad de General Pueyrredon informó que el programa “Salud en tu Barrio” continuará esta semana con jornadas de atención, prevención y promoción sanitaria en el CEMA y Estación Norte.

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Los dispositivos funcionarán entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo, de 9 a 14, con diferentes servicios gratuitos destinados a vecinos de distintas edades.

En el CEMA, ubicado en Pehuajó 250, se realizarán vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades médicas y charlas sobre dengue y prevención del ACV.

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Además, el martes habrá consultas ginecológicas y actividades de educación sanitaria, mientras que entre martes y jueves se desarrollarán controles pediátricos con turnos previos solicitados en el lugar.

El jueves 21 se dictará un taller de RCP desde las 14, con inscripción previa, y también se brindará atención oftalmológica para niños. En tanto, jueves y viernes habrá talleres de odontopediatría orientados al cuidado de la salud bucal.

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Por otra parte, otro dispositivo funcionará durante toda la semana en Estación Norte, en avenida Luro 3998 y Funes, donde también se ofrecerán vacunación, testeos, turnos médicos y actividades preventivas.

En ese punto, el miércoles se realizarán talleres de odontopediatría y consultas ginecológicas, mientras que el viernes habrá controles oftalmológicos infantiles y un taller de RCP desde las 10.

Además, de lunes a viernes funcionará el móvil odontológico entre las 9 y las 13 con atención para niños y adultos, controles para embarazadas, prácticas de baja complejidad y urgencias.

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El viernes 22, de 9 a 12, también se aplicará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos mayores de tres meses.

En paralelo, el Consultorio Móvil de Atención Médica atenderá a mayores de 18 años el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 en Estación Norte, también entre las 9 y las 14.