El programa “Salud en tu barrio” continúa recorriendo distintos puntos de la ciudad con jornadas gratuitas de atención y prevención, acercando servicios esenciales a los vecinos en espacios comunitarios. Durante varios días habrá controles médicos, vacunación y actividades abiertas para todas las edades.

Las jornadas se realizarán el 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, en horario de 9 a 14, en la Sociedad de Fomento Virgen de Luján, donde equipos de salud brindarán atención general, vacunación del calendario oficial, antigripal y contra COVID-19, además de testeos rápidos y asesoramiento para sacar turnos en centros de salud.

Además, se llevarán adelante controles pediátricos, talleres de RCP y charlas de prevención del dengue, con el objetivo de reforzar el cuidado comunitario y promover hábitos saludables en el día a día.

En paralelo, otro dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Lomas del Golf, también por la mañana, con vacunación, testeos y charlas informativas sobre tenencia responsable de animales y prevención del dengue, entre otras propuestas pensadas para la vida barrial.

El 2 de enero habrá una jornada especial con foco en la prevención de enfermedades crónicas, que incluirá controles de presión arterial y glucemia, educación en diabetes, alimentación saludable y cesación tabáquica, sumándose a la atención general. La iniciativa busca facilitar el acceso a la salud cerca de casa y fortalecer la prevención en cada barrio.

