La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, continuará esta semana con el programa Salud en tu Barrio, una iniciativa que acerca servicios sanitarios, controles preventivos y actividades de promoción de la salud a distintos sectores de la ciudad.

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Del 1 al 5 de junio, de 9 a 14, los dispositivos funcionarán en la Sociedad de Fomento Villa Primera (Don Bosco 655) y en la Sociedad de Fomento Aeroparque (Jovellanos 1620), con una amplia oferta de prestaciones gratuitas para los vecinos.

Habrá vacunación, testeos y gestión de turnos para especialidades.

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En ambas sedes se realizarán vacunaciones de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y charlas de prevención sobre dengue y accidentes cerebrovasculares (ACV).

En Villa Primera, el móvil odontológico atenderá de lunes a miércoles, de 9 a 13, con controles para niños y adultos, atención de urgencias, prácticas de baja y mediana complejidad y controles bucales para embarazadas. Además, entre martes y jueves se desarrollarán controles pediátricos con turno previo, mientras que el miércoles habrá consultas ginecológicas.

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Por su parte, en Aeroparque los talleres de odontopediatría se realizarán el miércoles, mientras que el móvil odontológico estará presente jueves y viernes en el mismo horario.

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También se aplicarán vacunas antirrábicas para perros y gatos.

La campaña de vacunación antirrábica se llevará adelante el miércoles 3 en Villa Primera y el jueves 4 en Aeroparque, entre las 9 y las 12. El servicio es gratuito para perros y gatos mayores de tres meses.

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Desde el Municipio recordaron que los perros deben asistir con correa y collar, y que las razas consideradas potencialmente peligrosas deben llevar bozal. Los gatos, en tanto, deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos adecuados.

El Consultorio Móvil también atenderá en Aeroparque.

Además, el Consultorio Móvil de Atención Médica para mayores de 18 años funcionará los días 2, 3 y 4 de junio en la Sociedad de Fomento Aeroparque, de 9 a 14.

Los vecinos interesados pueden consultar más información sobre el cronograma y los servicios disponibles en el sitio oficial del Municipio.