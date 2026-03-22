La Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon continúa con el programa Salud en tu Barrio, recorriendo distintos barrios para ofrecer controles de salud, vacunación y acciones de promoción y prevención, complementando la atención habitual de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Ads

Del 25 al 27 de marzo, de 9 a 14, el dispositivo estará en la Sociedad de Fomento San Patricio (calle 459 entre 8 y 10), donde se realizarán:

• Vacunación de calendario, antigripal y COVID

• Testeos de VIH y Sífilis

• Gestión de turnos para especialidades en los Centros de Salud

• Charlas de concientización sobre dengue y ABC del ACV

El Consultorio Móvil de Atención Médica atenderá el miércoles 25 y jueves 26, mientras que el móvil odontológico funcionará miércoles, jueves y viernes, con talleres de odontopediatría jueves y viernes. Además, el viernes 27 a las 14 habrá un taller de RCP con inscripción previa.

Ads

En paralelo, se realizarán castraciones de animales de miércoles a viernes y el jueves 26 se aplicarán vacunas antirrábicas de 9 a 12. Se recuerda a los propietarios que se vacunará gratuitamente a todos los animales mayores de tres meses, excepto hembras preñadas o en lactancia. Los perros deberán asistir con correa, collar y bozal si corresponden a razas consideradas potencialmente peligrosas; los felinos deben ir en transportadoras, mochilas o bolsos.

El segundo dispositivo se desarrollará del 25 al 27 de marzo, de 9 a 14, en la Sociedad de Fomento Santa Celina (La Peregrina 551), con servicios similares: vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos, charlas sobre tenencia responsable, dengue y ABC del ACV. Ese miércoles habrá talleres de odontopediatría, controles odontológicos para niños, consultas ginecológicas y actividades educativas para la comunidad.

Ads

El consultorio móvil de atención médica para mayores de 18 años funcionará miércoles 25 y jueves 26 en la misma sede.

Para más información sobre el programa, los vecinos pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

