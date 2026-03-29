La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, continúa desplegando el dispositivo “Salud en tu Barrio”, una iniciativa que acerca atención médica, prevención y promoción sanitaria a distintos puntos de la ciudad.

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Del 30 de marzo al 1 de abril, de 9 a 14, uno de los operativos funcionará en la Sociedad de Fomento Alfar (Luis Franco 750). Allí se realizarán vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades y charlas sobre dengue y el ABC del ACV. Además, el martes habrá un taller de RCP con inscripción previa y el miércoles se brindará atención pediátrica con turnos asignados en el lugar. También estará presente el móvil odontológico durante las tres jornadas.

En paralelo, de lunes a miércoles se llevarán adelante castraciones de mascotas, con turno previo y un animal por persona, mientras que el miércoles se aplicarán vacunas antirrábicas gratuitas. Las autoridades recordaron que los perros deben asistir con correa y, en caso necesario, bozal, y los gatos en transportadoras.

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El segundo punto del operativo estará ubicado en la Sociedad de Fomento San Patricio (calle 459 entre 8 y 10), también del 30 de marzo al 1 de abril en el mismo horario. Allí se ofrecerán servicios similares, incluyendo vacunación, testeos, gestión de turnos y charlas de concientización. El miércoles se sumarán consultas ginecológicas y actividades educativas.

Además, en este mismo espacio funcionará el Consultorio Móvil de Atención Médica para mayores de 18 años, el martes 31 y miércoles 1, de 9 a 14.

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Estos dispositivos buscan reforzar la atención brindada en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), facilitando el acceso a servicios esenciales en los barrios.