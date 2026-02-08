La Secretaría de Salud, continuará durante la próxima semana con las jornadas de prevención y promoción sanitaria en distintos barrios de la ciudad, mediante los dispositivos itinerantes del programa Salud en tu Barrio.

La iniciativa busca reforzar la atención que se brinda en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y acercar servicios esenciales a la comunidad.

El primer dispositivo funcionará los días 9, 11, 12 y 13 de febrero, de 9 a 14, en la Sociedad de Fomento Renacer del Sur, ubicada en calle 44 entre 459 y 461, en el barrio Lomas de San Patricio. Allí se ofrecerá vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en centros de salud y charlas de concientización sobre dengue.

Durante esas jornadas también se realizarán controles odontológicos y pediátricos, estos últimos con turno previo solicitado en la sede. Además, el jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría destinados a niños y niñas, con foco en la promoción del cuidado de la salud bucal. El Consultorio Móvil Odontológico estará presente el lunes 9 y miércoles 11, de 9 a 13, con atención sin turno previo para personas de todas las edades.

En paralelo, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio funcionará en el Polideportivo Centenario, ubicado en Tierra del Fuego 3150, también los días 9, 11, 12 y 13, en el horario de 9 a 14. Allí se realizarán vacunaciones, testeos, gestión de turnos para los CAPS y charlas sobre tenencia responsable de animales y prevención del dengue.

En ese espacio, el lunes se dictará un taller de RCP con inscripción previa, mientras que el miércoles habrá un taller de odontopediatría junto a controles odontológicos para niños y niñas. Ese mismo día se brindarán consultas ginecológicas y actividades de educación para la comunidad. El móvil odontológico estará disponible el jueves y viernes.

Además, el Consultorio Móvil de Atención Médica para personas mayores de 18 años atenderá el miércoles 11 y jueves 12 de febrero, de 9 a 14, en el Polideportivo Centenario. Para más información sobre el programa y sus próximas ubicaciones, los vecinos pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.