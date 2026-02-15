La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, desplegará una nueva edición del programa “Salud en tu Barrio” en distintos puntos del sur de la ciudad. Los dispositivos estarán operativos del 18 al 20 de febrero, de 9 a 14, con atención gratuita y abierta a la comunidad.

Ads

Uno de los operativos funcionará en la Asociación Vecinal de Bosque Peralta Ramos (Don Arturo y Minuanes). Allí se aplicarán vacunas de calendario, antigripal y COVID; se realizarán testeos de VIH y Sífilis; se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se brindarán charlas de prevención del dengue.

El miércoles 18 habrá controles pediátricos con turno previo y atención odontológica. El jueves 19 y viernes 20 se dictarán talleres de odontopediatría y se realizarán controles bucales para niños y niñas. Además, durante esas jornadas se desarrollarán castraciones gratuitas de animales —se admitirá una mascota por persona y deberán presentarse antes de las 8—.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, el segundo dispositivo estará en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (Albert Einstein 1502), donde también habrá vacunación, testeos, gestión de turnos y charlas sobre dengue y tenencia responsable. Jueves y viernes funcionará allí el móvil odontológico.

Por su parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica atenderá a mayores de 18 años el miércoles 18 y jueves 19, de 9 a 14, en el mismo Polideportivo.

Ads

La iniciativa busca reforzar la atención que se brinda en los Centros de Atención Primaria de la Salud y acercar servicios esenciales a los barrios, con eje en la prevención y la promoción sanitaria.