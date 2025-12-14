El programa “Salud en tu Barrio”, coordinado por la Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredon, se desplegará del 15 al 19 de diciembre en la Sociedad de Fomento Bosque Alegre y en el CAPS Santa Rita, con múltiples acciones de prevención, promoción y atención sanitaria para los vecinos.

En la sede de Bosque Alegre, ubicada en Los Eucaliptus 642, se brindará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los CAPS y charlas de concientización sobre dengue. Además, habrá controles pediátricos, odontológicos y oftalmológicos, junto con asesoramiento en salud mental.

Durante la semana, el dispositivo sumará actividades específicas: consultas ginecológicas y educación a la comunidad, orientación en salud mental, controles oftalmológicos, incluido control de glaucoma y atención pediátrica, y una capacitación en RCP el jueves a las 14, con inscripción previa en la sede.

También se realizarán castraciones de animales de lunes a jueves, con presentación previa antes de las 8, y vacunación antirrábica el jueves. El viernes 19, Bosque Alegre será escenario de una jornada especial dedicada a la prevención de la hipertensión, diabetes y tabaquismo, con talleres, controles clínicos y consejería nutricional.

En paralelo, el dispositivo funcionará en el CAPS Santa Rita, en Guanahani 7751, donde se ofrecerán vacunación, testeos, controles odontológicos, charlas de RCP y primeros auxilios, consultas ginecológicas, orientación en salud mental con intervención del SEMDA y controles oftalmológicos.

Además, el Consultorio Móvil de Atención Médica atenderá a mayores de 18 años de 9 a 14: el martes 16 en la vieja Usina Puerto, el miércoles 17 en plaza Belgrano (Villa Lourdes) y el jueves 18 en plaza Artigas (Punta Mogotes), reforzando el acceso a la salud en distintos puntos de la ciudad.